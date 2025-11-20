Защитник «Динамо» Ожиганов после поражения от «Сибири»: «Показываем не пойми что»
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов поделился эмоциями после поражения от «Сибири» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Взяли очко, отыгрались. Можно ли от чего-то отталкиваться?
— Нет. По большому счету у нас нет, от чего отталкиваться. Мы никакие выводы не сделали, по сути, игра перенеслась. Мы начинаем играть, когда петух в жопу клюнет. Героически спасать, спецэффекты устраивать. Это нужно делать все 60 минут. Надо разобраться.
— Есть две версии. Либо вы растеряны, либо не до конца поняли тактику. Какая ближе?
— Не надо искать оправданий. Нужно выходить и делать свое дело. Все идет от головы. Не надо ничего говорить в пользу бедных. Приходят болельщики, пришла практически полная арена, но мы показываем не пойми что.
— Вдвойне обиднее проигрывать в матче с командой, которая проигрывала 13 матчей подряд?
— Надо думать не о сопернике. Нужно делать так, чтобы все зависело от тебя, а не от соперника. Больше нечего сказать.
— Видели ли вы акции от болельщиков?
— Конечно, я это видел.
Бело-голубые с 34 очками располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Новосибирская команды прервала 13-матчевую серию поражений и с 19 баллами остается на последней, 11-й строчке на «Востоке».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|29
|22
|7
|46
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|30
|16
|14
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|30
|13
|17
|31
|7
|Амур
|27
|11
|16
|26
|8
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|9
|Адмирал
|26
|10
|16
|25
|10
|Салават Юлаев
|27
|10
|17
|23
|11
|Сибирь
|28
|8
|20
|19
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|29
|19
|10
|41
|2
|Торпедо НН
|31
|19
|12
|41
|3
|Северсталь
|29
|20
|9
|40
|4
|Динамо Мн
|28
|18
|10
|39
|5
|Динамо М
|28
|16
|12
|34
|6
|Шанхай Дрэгонс
|27
|13
|14
|32
|7
|Спартак
|28
|14
|14
|31
|8
|ЦСКА
|29
|13
|16
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|26
|7
|19
|19
|20.11
|17:00
|Автомобилист – Металлург Мг
|4 : 5
|20.11
|17:00
|Трактор – Амур
|4 : 6
|20.11
|19:00
|Северсталь – Адмирал
|3 : 2 ОТ
|20.11
|19:30
|Динамо М – Сибирь
|3 : 4 Б
|20.11
|19:30
|Торпедо НН – Спартак
|4 : 3
|20.11
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|5 : 2