Ожиганов — о готовности «Динамо» к сезону КХЛ: «До оптимальной формы нам всем еще далеко»

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов оценил готовность команды к предстоящему сезону после товарищеского матча с «Ак Барсом» (1:3).

— На что вы обращаете внимание на подобных товарищеских матчах?

— Отрабатываем игровые моменты, компоненты, в которых стоит прибавлять. На результаты особо внимания не обращаем, но пришли болельщики, хотелось бы выиграть.

— Как вы отнеслись к церемонии, которая была перед игрой, чествовали Овечкина.

— Конечно, хорошая церемония. Рад, что удалось частично прикоснуться к такому великому событию.

— Как в целом готовы к сезону, как оцените форму себя и ребят.

— Первая игра лично для меня перед стартом сезона. До оптимального нам всем еще далеко. Сейчас цель просто войти в ритм. Функционально готовы неплохо.

— Не думаете, что может повториться прошлогодний сценарий, в котором был провал начала сезона?

— По мне, там были проблемы не в физике, а в голове. Дисциплина была не очень, нужно было просто навести порядок. Вряд ли такое будет сейчас.

— Как проходит адаптация новичков?

— Половина команды знает Максима Мамина, у него вообще не было проблем влиться в коллектив. Легионеры все тоже уже поигравшие в нашем чемпионате. Всех ребят хорошо приняли, проблем нет.

— Не видите ли вы проблему в том, что у вас возрастная команда?

— Ну а какие могут быть проблемы. Может только чуть дольше восстанавливаемся. Говорят, что это сказалось в плей-офф. Но в плей-офф все играют в таком состоянии, в котором в регулярном чемпионате не выходят.

25 августа «Динамо» проведет товарищеский матч со СКА.

Денис Клесарев