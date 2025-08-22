Ожиганов — о готовности «Динамо» к сезону КХЛ: «До оптимальной формы нам всем еще далеко»
Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов оценил готовность команды к предстоящему сезону после товарищеского матча с «Ак Барсом» (1:3).
— На что вы обращаете внимание на подобных товарищеских матчах?
— Отрабатываем игровые моменты, компоненты, в которых стоит прибавлять. На результаты особо внимания не обращаем, но пришли болельщики, хотелось бы выиграть.
— Как вы отнеслись к церемонии, которая была перед игрой, чествовали Овечкина.
— Конечно, хорошая церемония. Рад, что удалось частично прикоснуться к такому великому событию.
— Как в целом готовы к сезону, как оцените форму себя и ребят.
— Первая игра лично для меня перед стартом сезона. До оптимального нам всем еще далеко. Сейчас цель просто войти в ритм. Функционально готовы неплохо.
— Не думаете, что может повториться прошлогодний сценарий, в котором был провал начала сезона?
— По мне, там были проблемы не в физике, а в голове. Дисциплина была не очень, нужно было просто навести порядок. Вряд ли такое будет сейчас.
— Как проходит адаптация новичков?
— Половина команды знает Максима Мамина, у него вообще не было проблем влиться в коллектив. Легионеры все тоже уже поигравшие в нашем чемпионате. Всех ребят хорошо приняли, проблем нет.
— Не видите ли вы проблему в том, что у вас возрастная команда?
— Ну а какие могут быть проблемы. Может только чуть дольше восстанавливаемся. Говорят, что это сказалось в плей-офф. Но в плей-офф все играют в таком состоянии, в котором в регулярном чемпионате не выходят.
25 августа «Динамо» проведет товарищеский матч со СКА.
Денис Клесарев
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
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|5
|Салават Юлаев
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|36
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|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3