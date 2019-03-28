Игорь Никитин: "Взять просмотр по голу подсказали специально обученные люди"

Главный тренер ЦСКА поделился мнением о первой игре со СКА (2:1) в финале Западной конференции.

- Наверное, нелучшую игру сегодня провели, - заявил Никитин. - Пришлось прилично обороняться, но за счет самоотверженности победили.

- Что нужно сделать, чтобы не давать столько шансов сопернику в большинстве?

- Во-первых, надо вообще не давать шансов вообще никому. Естественно, мы на это делаем акцент.

- Почему не было Слепышева?

- Сегодня играли ребята, которые готовы на 100 процентов, в отличие от Антона. В следующем матче посмотрим.

- СКА с точки зрения физики выглядел лучше. Это обманчивое впечатление?

- Нет. Мы сегодня отдали инициативу, плюс удаления выбивали из ритма. Одни играли, другие сидели.

- Изначально было намерение отдать инициативу?

- С такой командой как СКА, где столько мастеровитых игроков инициативу отдавать нельзя. Так что мы сами отдали.

- Видеопросмотр брали на удачу?

- У нас есть видео служба, которая за это отвечает, сказали - там была помеха. (Евгений Белоусов)