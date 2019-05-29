Игорь Никитин: "Всегда трудно удержаться на вершине"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, который выиграл награду лучшего тренера сезона-2018/19 в КХЛ, подчеркнул, что команде будет сложно удержаться на вершине, сообщает официальный сайт лиги.

ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ в прошедшем сезоне и выиграл Кубок Гагарина, обыграв "Авангард" в финале (счет в серии: 4-0).

– Большая честь для меня стать лучшим тренером сезона. Приятно быть на церемонии закрытия сезона вместе с ребятами, с которыми совсем недавно выиграл Кубок Гагарина. Победа только добавит мотивации, но всегда трудно удержаться на вершине, – приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

Игорь Никитин – лучший тренер сезона КХЛ-2018/19