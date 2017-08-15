Игорь Никитин: "Возвращение Марченко? Не готов говорить на эту тему"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (3:0) на Кубке мэра Москвы отметил, что у команды сейчас есть проблемы в плане взаимодействия игроков. Также специалист не стал комментировать информацию о возвращении защитника Алексея Марченко.

– Есть информации, что Марченко возвращается. В каком качестве он будет использоваться?

– Не готов говорить на эту тему, – сказал Никитин. – У нас другие ребята сейчас в раздевалке. Думаю, это преждевременно.

– ЦСКА провел первый матч с хоккеистами, которые играли в олимпийской сборной в Сочи. Вы наши оптимальные сочетания в нападении в тройках?

– Мы ищем, и голова в этом плане не отдыхает. У нас идет поиск химии и взаимопонимания среди ребят. Есть выбор и поэтому существуют небольшие проблемы. Какие-то связки уже образуются, наигрываются, и за это будем цепляться.

– В контрольных матчах с "Сибирью" Капризов играл с ровесниками. Сегодня вы его поставили к сибирякам. Как он смотрелся в этой компании?

– Ребята ищут взаимопонимание. Здесь нужно терпение. Разрушать проще, чем создавать. Нельзя делать выводы по одной игре или тренировке. Нужна притирка и время.

– Он продолжит играть с ними?

– На данный момент, да. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)