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Игорь Никитин: «Во втором периоде добавили силы, какие были»

20:32
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).

— «Нефтехимик» с победой. Мы плохо начали, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Нижнекамска. — Я думаю, это и определило исход матча. Во втором периоде добавили силы, какие были. Парни постарались, но не получилось забить, в третьем уже движения не хватило, да и «Нефтехимик» хорошо играл. Я думаю, так все, в принципе, по делу.

— Такое начало не связано с тем, что впереди перерыв в чемпионате?

— Здесь все, наверное. Наигрались достаточно. Но, нижнекамцы тоже сыграли столько же игр.

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Дополнительная информация

https://hcnh.ru/news/club-life/vyacheslav-butsaev-pobedy-zhivut-neskolvo-chasov-zavtra-uzhe-novyy-etap-raboty/

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