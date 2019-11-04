Игорь Никитин: «Во втором периоде добавили силы, какие были»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).

— «Нефтехимик» с победой. Мы плохо начали, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Нижнекамска. — Я думаю, это и определило исход матча. Во втором периоде добавили силы, какие были. Парни постарались, но не получилось забить, в третьем уже движения не хватило, да и «Нефтехимик» хорошо играл. Я думаю, так все, в принципе, по делу.

— Такое начало не связано с тем, что впереди перерыв в чемпионате?

— Здесь все, наверное. Наигрались достаточно. Но, нижнекамцы тоже сыграли столько же игр.

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