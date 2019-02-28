Игорь Никитин: "Вей вернется в третьем матче с "Витязем"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции поделился мнением о втором матче четвертьфинала Западной конференции с "Витязем" (6:2).

- Согласен, что "Витязь" хорошо двигался, - заявил Никитин. – Первый период без особой агрессии под воротами, поэтому не было большинства моментов, второй – провели с большим желанием.

- Почему не получается с первых минут?

- "Витязь" хорошо организует оборону, ее непросто взламывать. Мы хорошо настроены, но соперник сопротивляется. Мы работаем, соперник устает.

- Когда Вей вернется в состав?

- Линден сегодня тренировался, если все нормально, то в следующем матче. (Евгений Белоусов)