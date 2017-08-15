Игорь Никитин: "Вакансия легионера? Дадим шанс воспитанникам ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что соперник не оставлял свободного пространства, но армейцы были готовы к этому. По словам специалиста, красно-синие сумели вкатиться в третьем периоде.
- Игра получилась вязкая, только в третьем периоде вкатились, - сказал Никитин. - "Спартак" не давал пространства. Это предсезонный хоккей и мы были готовы к этому. В завершении сказалось мастерство.
- Почему в заявку не попал Плэтт и Жарков и будут ли они принимать участие в дальнейших матча турнира?
- В следующем матче они будут в составе.
- Как себя чувствует Шумаков после неприятного удара в концовке третьего периода?
- Он своими ногами вернулся в раздевалку. Надеюсь, ничего страшного.
- Вы играли в семь защитников, не было Воробьева и Робинсона. Есть вакансия легионеров. Какую позицию собираетесь закрывать?
- Мы пробовали ту модель, которая будет играть в чемпионате и семь защитников. В следующих матчах будут задействованы те, кто не выходил на лед. Чтобы ребята почувствовали другой ритм, темп с запасными партнерами, чисто для практики. Что касается вакансии, мы пока никого не ищем. Есть свои воспитанники, дадим им шансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
- ЦСКА (хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Джефф Плэтт
- Мэт Робинсон
- Владимир Жарков
- Игорь Никитин
- Сергей Шумаков