Игорь Никитин: "Вакансия легионера? Дадим шанс воспитанникам ЦСКА"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы над "Спартаком" (3:0) в матче Кубка мэра Москвы подчеркнул, что соперник не оставлял свободного пространства, но армейцы были готовы к этому. По словам специалиста, красно-синие сумели вкатиться в третьем периоде.

- Игра получилась вязкая, только в третьем периоде вкатились, - сказал Никитин. - "Спартак" не давал пространства. Это предсезонный хоккей и мы были готовы к этому. В завершении сказалось мастерство.

- Почему в заявку не попал Плэтт и Жарков и будут ли они принимать участие в дальнейших матча турнира?

- В следующем матче они будут в составе.

- Как себя чувствует Шумаков после неприятного удара в концовке третьего периода?

- Он своими ногами вернулся в раздевалку. Надеюсь, ничего страшного.

- Вы играли в семь защитников, не было Воробьева и Робинсона. Есть вакансия легионеров. Какую позицию собираетесь закрывать?

- Мы пробовали ту модель, которая будет играть в чемпионате и семь защитников. В следующих матчах будут задействованы те, кто не выходил на лед. Чтобы ребята почувствовали другой ритм, темп с запасными партнерами, чисто для практики. Что касается вакансии, мы пока никого не ищем. Есть свои воспитанники, дадим им шансы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)