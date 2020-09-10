Игорь Никитин: «У Лайпсика есть определенный бэкгрануд»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 Б).

— Тяжелый матч получился, хорошо играли вратари, — цитирует тренера сайт красно-синих. -У нас были ненужные удаления. Ребята — молодчики, они заслужили победу.

У Лайпсика есть определенный бэкгрануд: он играл хорошо в юниорской лиге, в АХЛ, много игр провел в НХЛ, а там без мастерства — никак. Мы понимаем его уровень. Но нужно время, чтобы Брендан привык к схемам, адаптировался к России. А так он уже помогает команде.

В поездке мы не ждем возвращения Кемпе и Юханссона. Они остались в Москве и работают с реабилитологами, как вернемся — посмотрим.