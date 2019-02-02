Игорь Никитин: "У ЦСКА идет подготовка к плей-офф"

Главный теренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали"​ (4:0) остался доволен игрой команды. По его словам, команда готовится к плей-офф.

– В принципе, хорошую игру провели. Вышли с желанием, двигались, в обороне хорошо играли, - цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА. - В тех моментах, которые "Северсталь" создавала, подчищали. Знали, что соперник сейчас на ходу, играет в достаточно активный хоккей, готовились к этому. Ребята приняли информацию правильно, были готовы. Довольны победой, двигаемся дальше. Насколько важно выиграть регулярный чемпионат? Меня уже столько раз об этом спрашивали, что я не знаю, что и отвечать. У нас идет подготовка к плей-офф, на это не обращаем внимания совершенно.