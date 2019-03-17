Игорь Никитин: "Три года назад за удар в голову игроку сборной едва не кастрировали"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин на пресс-конференции после третьего матча с московским "Динамо" (4:0) в полуфинале Западной конференции поделился мнением о силовом приеме, в котором форвард армейцев Кирилл Капризов получил повреждение. Позже нападающий продолжил игру.

– Хороший настрой был, успешно сыграли, готовимся к следующей игре, – заявил Никитин.

– Что с Капризовым?

– Года три назад была история – случайно попали игроку сборной в голову. Разве что не кастрировали. По Капризову сказали, что удар в челюсть был недостаточно сильный удар, и ничего сделать нельзя. Что с Капризовым? Я не врач. Он играл третий период. (Евгений Белоусов)