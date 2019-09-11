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Игорь Никитин: «Торпедо» хотело выиграть больше»

23:03
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча с «Торпедо» (1:2 ОТ).

— «Торпедо» хотело выиграть больше, поэтому им и повезло, — приводит слова тренера официальный сайт клуб из Нижнекамска. - Думаю, игра болельщикам понравилась. Открытый хоккей, много моментов, здорово сыграли вратари. Готовимся к следующей игре.

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Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15767-torpedo-nizhegorodskaja-obl-cska-moskva.html

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