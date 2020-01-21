Игорь Никитин: «Телегина прооперировали в Германии»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над СКА в армейском дерби (3:2). Также специалист рассказал о состоянии травмированных игроков команды.

— Ребята заслужили эту победу мастерством и характером. Дубль Толчинского? Сергей сейчас здорово играет и является лидером. Но хоккей — сложная штука. Ежедневно нужно доказывать, что ты в хорошем состоянии. Тем более в такой команде, как у нас. Сегодня за ЦСКА играли те, кто здоров. Телегин прислал фотографию из Германии — его прооперировали. Григоренко и Вей с завтрашнего дня начинают тренироваться в общей группе. Романов уже там тренируется, но он не был готов к этому матчу на все 100 процентов. По Секачу и Андронову — еще не совсем понятно. (Алена Гребенькова)