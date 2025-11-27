Никитин — о кризисе ЦСКА: «В Ярославле было примерно то же самое в первый год моей работы»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» сравнил ситуацию в армейском клубе с первым годом работы в «Локомотиве».

— У меня тоже есть ощущение, что у вас самого многое перестало получаться. Игроки не делают то, что вы им советуете. Если бы это длилось один-два матча — одно дело, но уже ноябрь... Как решить проблему? Откуда это вообще взялось? У вас такого раньше не было.

— Почему же? В Ярославле было примерно то же самое в первый год. Один в один. Там все проходило несколько мягче, но история очень похожая. Просто в Ярославле была одна ситуация, в ЦСКА — другая. И, возвращаясь к вашему вопросу, мне нужно найти способ активировать ребят.

— Вы в Ярославле два года подряд говорили, что главная проблема — менталитет игроков. Что они должны поверить в то, что могут и обязаны побеждать. На третий-четвертый год у вас получилось. Но здесь, по-моему, дело не в менталитете, а в каком-то беспорядке.

— А беспорядок — это следствие менталитета. Когда беспорядок происходит в голове, это отражается на игре. Команда — это не просто 20 человек, которые сидят в одной раздевалке. Это люди, которые могут поругаться между собой, простить друг друга, которые готовы исправить ошибку партнера самозабвенно и без назидания тренера. У нас пока этого нет. Поэтому ребята делают не то, что понимают сами, а только то, что им говорит тренер. А это очень тяжело — делать на протяжении игры или в серии матчей через день то, что тебе говорят, если ты не понимаешь этого и, самое главное, не принимаешь. Моя задача проста: объяснить, убедить и заставить. Ничего нового.

ЦСКА набрал 29 очков в 30 матчах и занимает девятое место в Западной конференции.