Игорь Никитин: "Сорокин заслужил звание MVP. Однозначно"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после победы в Кубке Гагарина прокомментировал получение Ильей Сорокиным звания MVP.

– Ребята заслужили, они действительно были сильнее. Прежде всего, самих себя. Может быть, где-то были удачливее. Мы долго к этому шли, поэтому, может, нам и везло.

– Успели перекинуться парой слов с Александром Поповым?

– Да. Перед овертаймом ребятам показали, ради кого они должны выиграть.

– Сорокин – заслуженный MVP?

– Однозначно. В принципе, всегда плей-офф выигрывает вратарь. (Евгений Белоусов)