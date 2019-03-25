Игорь Никитин: "Слепышев и Попов тренировались по полной. Романов продолжает лечение"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии получивших в плей-офф повреждения форвардов Антона Слепышева и Александра Попова, а также защитника Александра Романова. На сегодняшней тренировки Слепышев и Попов не занимались в общей группе.

ЦСКА проведет первый матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции со СКА 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск.

– Слепышев поправляется, – заявил Никитин. – Сегодня тренировался по полной программе.

– А Романов?

– Саня продолжает лечение, еще подождем.

– А Попов?

– Все тренировались. (Евгений Белоусов)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей