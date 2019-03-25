Игорь Никитин: "Слепышев и Попов тренировались по полной. Романов продолжает лечение"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о состоянии получивших в плей-офф повреждения форвардов Антона Слепышева и Александра Попова, а также защитника Александра Романова. На сегодняшней тренировки Слепышев и Попов не занимались в общей группе.
ЦСКА проведет первый матч финальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции со СКА 28 марта в Москве на "ЦСКА Арене". Начало встречи – в 19:30 мск.
– Слепышев поправляется, – заявил Никитин. – Сегодня тренировался по полной программе.
– А Романов?
– Саня продолжает лечение, еще подождем.
– А Попов?
– Все тренировались. (Евгений Белоусов)
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