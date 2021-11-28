Игорь Никитин: «Сказался опыт «Йокерита». Мы не дотерпели»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (0:2).

«Тяжелая игра. Думаю, что сказался опыт «Йокерита». Мы не дотерпели. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Для команды тренера Игоря Никитина это поражение стало третьим в последних четырех играх.

Ранее ярославцы проиграли «Нефтехимику» (0:1) и «Трактору» (1:2 ОТ), но выиграли у «Йокерита» (2:1 ОТ).

Таким образом, «Локомотив» забил всего три гола в последних четырех матчах.