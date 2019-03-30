Игорь Никитин: "СКА – классная команда"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над СКА (3:1) во втором матче финала Запада. Счет в серии – 2-0 в пользу москвичей.

– Тяжелая победа. Такая же, как позавчера. Готовимся к следующей игре.

– Когда перестанет везти, на что будете опираться?

– Без комментариев.

– В прошлой игре вам повезло, сегодня было все закономерно. Какие уроки извлекли?

– Энергии добавили. Больше двигались. Инициативой пытались завладеть. Тут ничего нового. Две мастеровитые команды. Кто шайбой владеет – тот и выигрывает.

– Удивительно, что ЦСКА играет от обороны. С чем это связано? Может быть, с удалениями многочисленными?

– Про удаления вообще ничего не буду говорить. А от обороны – мы весь сезон в обороне строго играли.

– Но в атаке больше играли.

– Так там и команды другие были. А СКА – классная команда.