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Игорь Никитин: «Сделали глупость во втором периоде и это стоило нам победы»

23:15
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:3).

Мы сделали глупость во втором периоде и это стоило нам победы, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Удалились за командный штраф, не сумели до пяти сосчитать. Потом побежали забивать в меньшинстве — все наслоилось. Вязкая игра, вратарь соперника справлялся. Сегодня нам не хватало командных действий.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/12/25/463475.html

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