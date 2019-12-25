Игорь Никитин: «Сделали глупость во втором периоде и это стоило нам победы»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин объяснил причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (0:3).

— Мы сделали глупость во втором периоде и это стоило нам победы, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — Удалились за командный штраф, не сумели до пяти сосчитать. Потом побежали забивать в меньшинстве — все наслоилось. Вязкая игра, вратарь соперника справлялся. Сегодня нам не хватало командных действий.