Игорь Никитин считает, что ЦСКА вовремя забил в матче со «Спартаком»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил игру своей команды в матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (5:1).
«Бывает, играют здорово, а исполнить не могут, — цитирует Никитина официальный сайт клуба 5 марта. — А бывает, играют не так хорошо, но забивают. В хоккее такие качели бывают. Плюс рваный ритм, то меньшинство, то большинство — кто-то сидит, кто-то играет.
Сегодня вовремя забили. Гол в наши ворота немного разбудил самолюбие парней. Конечно, всегда доволен не будешь. Но характером ребят я доволен. Тяжелая игра. Парни молодчики. Готовимся дальше.
Почему во втором периоде позволили «Спартаку» завладеть инициативой? Мы были в меньшинстве. Там было два удаления, поэтому ритм рвался. Плюс мы боролись против организованной команды, которая тоже умеет играть во втором периоде".
Московские армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Третья игра состоится 7 марта.
Дополнительная информация:
https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_spartak_poslematchevaya_press_konferentsiya_05_03_2021_CSKA_Spartak/
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