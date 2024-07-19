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Сегодня, 12:21

Игорь Никитин рассказал, что обсуждение матча между российскими звездами НХЛ и КХЛ началось еще весной

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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, что обсуждать возможность проведения благотворительного матча между российскими звездами НХЛ и КХЛ начали еще весной.

Игра, средства от которой пойдут на реабилитацию и поддержку людей с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы, состоится на льду «ЦСКА-Арены» 20 июля.

«Еще весной меня Михаил Сергачев спросил, что я думаю по поводу благотворительного матча, смог ли бы я в это время быть. Я ответил, что это дело хорошее, почему нет. Никаких амбиций тут нет, это благотворительная игра. Дело благое, и не важно, в какой ипостаси в нем принимать участие. Со многими ребятами — участниками матча из НХЛ я достаточно играл на чемпионатах мира, Олимпийских играх, на Кубке мира», — цитирует Никитина ТАСС.

Никитин возглавит команду звезд КХЛ вместе с Андреем Разиным и Романом Ротенбергом. В составе команды выступят, в частности, нападающие Вадим Шипачев и Владимир Ткачев. В команде НХЛ среди прочих сыграют Сергачев, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Источник: ТАСС
КХЛ
НХЛ
Игорь Никитин
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