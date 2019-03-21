Игорь Никитин: "Психологически задавили "Динамо"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после пятого матча второго раунда Кубка Гагарина против московского "Динамо" (3:2, 4-1) подвел итоги полуфинальной серии Западной конференции.

– Провели хороший матч, – сказал Никитин. – Все время вели и психологически задавили их в третьем периоде и дождались момента. Потом самоотверженно ребята работали. Хорошая серия – готовимся дальше. (Евгений Белоусов)​

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей