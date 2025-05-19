Никитин — о меньшинстве в концовке матча с «Трактором»: «У тренера должно быть чутьишко, кого выпустить в такой момент»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин дал комментарий после четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина против «Трактора» (3:1).

«Концовка нервозная получилась. Парни должны прожить этот опыт. То, что мы стали опытнее, это однозначно. Наша команда проходит стадию развития. Сегодня сами себе привезли моменты. Сила команды — в правильной реакции на ситуацию. Четверка меньшинства в конце здорово отработала, гол забили. У тренера должно быть чутьишко, кого выпустить в такой момент», — сказал Никитин.

«Локомотив» ведет в серии до четырех побед — 3-1. Следующий матч между командами состоится 21 мая в Ярославле. Начало игры — в 19.30 по московскому времени.

Радмир Сахибгареев