Никитин — о турнирном положении ЦСКА: «Точку невозврата мы прошли в прошлой игре — со СКА»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» прокомментировал результаты команды в сезоне-2025/26.

Армейцы занимают девятую строчку в Западной конференции и находятся вне зоны плей-офф.

— Ваш ассистент Дмитрий Юшкевич говорил, что к Новому году все наладится. Но говорил он это в сентябре, когда все выглядело не так плохо. Сейчас сроки переносятся?

— Мы в штабе не принимаем, что у нас все плохо. Проблема в другом: некоторые игроки, похоже, сами не понимают, насколько все плохо. Они думают, что это просто часть какой-то сказки, которая вот-вот начнется.

Если вспомнить наш первый домашний матч, я на пресс-конференции сказал: только сильная команда может правильно оценить, что с ней происходит. Фанфары, которые прозвучали еще до старта чемпионата, сбили ориентиры. Когда мы наконец поймем, что у нас все действительно плохо, примем это — тогда оттолкнемся от той ситуации, что сейчас происходит, и она пойдет на пользу.

— Мы поговорили, но я не почувствовал оптимизма и уверенности в том, что все наладится. Как будто у вас нет желания «поставить кого-то в угол» и вернуть все на место.

— Время «ставить в угол» закончилось. Точку невозврата мы прошли в прошлой игре — со СКА. Это была первая игра чемпионата, где ребята не сражались. Сейчас они увидят правила, которые объясняли и разжевывали — и которые все будут выполнять.