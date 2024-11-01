Тренер «Локомотива» Никитин оценил календарь игр своего клуба: «Не думаю, что сложнее, чем у других команд»
Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу своей команды в матче FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:2 Б).
«Плотная игра была сегодня, уровня плей-офф. Довольны что выиграли, уверенно сыграли. Без характера и мастерства нельзя обойтись в таких играх. Не вся игра ровно прошла, не без перепадов, нужно добавлять. Не думаю, что у нас календарь сложнее, чем у остальных команд. Весь сезон тяжелый, мы относимся к этому как к подготовке к плей-офф.
У Радулова есть небольшое повреждение, игры через день, не думаю, что ему нужно было что-то доказать сегодня в Казани, он уже давно всем все доказал, поэтому сконцентрировались на своей внутренней кухне. Без вратаря трудно на что-то рассчитывать, согласен, что здорово оба вратаря сегодня сыграли. Но в целом много было факторов решающих, опять же, это и индивидуальное мастерство, и характер. Контакт с вратарем соперника? Это от желания ребят, где-то был эмоциональный момент, где-то допустили ошибки, все от желания», — сказал Никитин.
Ярославский клуб побеждает седьмой матч подряд и занимает на текущий момент первое место в общей таблице FONBET КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|23
|19
|4
|40
|2
|СКА
|22
|15
|7
|31
|3
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|4
|Спартак
|20
|12
|8
|27
|5
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|6
|Динамо М
|21
|12
|9
|26
|7
|Динамо Мн
|21
|11
|10
|23
|8
|Торпедо
|22
|10
|12
|23
|9
|Витязь
|22
|10
|12
|21
|10
|Куньлунь РС
|22
|7
|15
|16
|11
|Сочи
|19
|7
|12
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|22
|16
|6
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|5
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|6
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|7
|Адмирал
|21
|9
|12
|21
|8
|Лада
|21
|9
|12
|21
|9
|Нефтехимик
|23
|8
|15
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Амур
|21
|5
|16
|12
|12
|Барыс
|20
|5
|15
|11
|1.11
|17:00
|
Металлург Мг – Сибирь
|3 : 4
|1.11
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|3 : 2
|1.11
|19:00
|
Ак Барс – Локомотив
|2 : 3 Б
|1.11
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь РС
|7 : 2