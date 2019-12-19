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Игорь Никитин — про 1:0 со СКА: «Вы смотрели вчера класико? Так что мы хорошо провели игру»

19 декабря 2019, 23:53
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от победы над СКА (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ на футбольной «Газпром арене».

— Хорошая игра. Конечно, без забитых голов долго шло. Но команды много работали. Понимали, что достаточно мастеров в составах обеих команд. Поэтому старались минимизировать шансы. Плюс площадка маленькая. Довольны победой. Ребята заслужили ее.

— Не уместнее ли было бы сыграть в менее закрытый хоккей ради такой аудитории?

— Вы смотрели вчера класико — «Реал» — «Барселона»?

— К счастью, нет.

— Так что мы хорошо провели игру сегодня.

— Вы приехали из Риги, где площадка большая.

— Мне вообще кажется, что результативность снизилась с переходом команд на маленькие площадки. Обратный эффект получился. Мастерство нужно. И практически все российские игроки выросли на больших площадках. А то, что из Риги приехали — два матча провели, были готовы.

— Как оцените форму Кемпе?

— В нормальном состоянии. Адаптирован в КХЛ. Сегодня просто из-за количества легионеров не играл. Против СКА без второго вратаря... В следующем матче сыграет. (Игорь Еронко)

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