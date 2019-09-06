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Игорь Никитин: «Пришлось поработать, так скажем, сверхурочно»

6 сентября 2019, 23:25
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после завершения матча с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) похвалил игру соперника.

— «Нефтехимик» играл очень хорошо. Пришлось поработать, так скажем, сверхурочно, — приводит слова тренера официальный сайт ЦСКА. — Тоже работаем, понимаем свои проблемы. То, что выиграли — неплохо, но понимаем, что такой игры будет недостаточно в дальнейшем, но мы ее исправим.

— В составе не было Класа Дальбека и Сергея Андронова. Это плановая ротация?

— Там есть и повреждения. Второй момент, сейчас у нас будет непростой выезд и нам нужно задействовать всех защитников. Никакой подоплеки тут нет.

— Кажется, что с уменьшением размера площадки игроки стали более результативными в неравных составах, а когда играют 5 на 5, то шайбы заходят с трудом. Комфортно или некомфортно игрокам чувствовать себя на уменьшенной площадке?

— Честно говоря не знаю. Я за бортиком стою. Думаю, ребятам надо адаптироваться.

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Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_neftekhimik_poslematchevaya_press_konferentsiya_2019_09_06_news/

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