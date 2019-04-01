Игорь Никитин: "Причина поражения ЦСКА – второй период"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от СКА (1:2 ОТ) в третьем матче финала Западной конференции КХЛ. Счет в серии 2-1 в пользу москвичей.

– Почему во втором периоде отдали инициативу?

– Неправильно играли период, плюс дальняя лавка, переигрывали, попадали под свежие звенья СКА. Соперник хорошо играл. В овертайме не использовали моменты. Причина поражения – второй период. Мы делали, что должны были и провели хороший матч.

– Окулов проводит хороший плей-офф, почему не играл сегодня?

– Вы имеете в виду весь плей-офф?

– Да.

– У нас серия со СКА.

– Мамин сыграл два последних матча. Довольны им?

– Макс хороший хоккеист, он провел две хорошие игры, он заслуживает места в составе.

— Какого начала ждали от СКА, ввиду того, что они 0-2 проигрывали? И угадали ли с прогнозом.

– Мы не гадаем. Провели хороший матч и делали то, что должны были.

– В связи с положением СКА, как просили сыграть подопечных в овертайме? Активно или ждать ошибок соперника?

– Ждать ошибок СКА нельзя, нужно инициативу забирать. В овертайме хорошо играли, но удаление получили. (Егор Бычков)