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Игорь Никитин: «Поздравляю «Автомобилист» с победой»

12 января 2020, 23:38
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3 Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).

— «Автомобилист» поздравляю с победой, — приводит пресс-служба клуба слова Никитина. — Я думаю, что мы тоже хорошую игру провели. За минуту перевернулась игра. Но когда в команде соперника есть мастера, такое случается. Поблагодарили ребят, больших претензий ни к кому нет. Все старались, где-то не хватило завершения.

— Как вы оцениваете текущую турнирную ситуацию и шансы догнать «Ак Барс»? Насколько сегодняшняя победа психологически поможет?

— Победа всегда помогает. И настроение хорошее, и боевой дух команды поднимается. Тяжелый матч вытащили. Идем от матча к матчу, хочется, конечно, повыше подняться в таблице, а там как получится. Будем смотреть, будет ли у нас боевой состав, все ли живы-здоровы. Насчет того, чтобы догнать Казань — вполне, будем думать об этом. Сейчас готовимся к «Северстали».

— Можете подробнее описать функциональное состояние Дацюка? Насколько его состояние требовало отказа от Матча Звезд?

— По Матчу Звезд ничего сказать не могу. А функциональное состояние у него всегда хорошее. Это однозначно профессионал с большой буквы. От него никогда не услышишь, что он устал или просит какие-то льготы. Посмотрим, как будет дальше, поговорим, будем решать. Скоро у нас один из определяющих матчей — дома с Уфой. Но он всегда в хорошей форме.

Дополнительная информация

https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_avtomobilist_press_konferentsiya_2020_01_12/

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