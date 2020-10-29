Игорь Никитин: «После второй шайбы «Спартака» ничего нового ребятам не говорили»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от игры команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (3:2 ОТ).

— Тяжелая игра. Много борьбы было, — цитирует официальный сайт ЦСКА Никитина. — Нюансы все решили. «Спартак» забил два большинства, мы не справились с этим. Но парни — молодчики, нашли в себе силы, вернулись в игру.

Овертайм — это кому повезет. Ребят поблагодарили за работу, за старание. Может быть, не все получалось, но достаточно непростой график, эмоций где-то не хватает. Но они себя вытаскивают. Готовимся дальше.

Почему дважды пропустили в меньшинстве? Первое — это мастера в команде «Спартак»: взрослые и опытные парни, которые умеют реализовать такие шансы. Самая большая проблема была не выброс шайбы из своей зоны. Нельзя давать таким игрокам несколько шансов подряд — все очень просто.

После второй пропущенной шайбы ничего нового ребятам не говорили. Парни сами среагировали на лавке. Есть лидеры, которые должны в такие моменты команду за собой повести, это хоккей.