Игорь Никитин: «Поражение от «Витязя» пошло на пользу»

Главный тренер ЦСКА — о домашнем поражении от «Витязя» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— «Витязь» заслужил победу, — заявил Никитин. — Нам не хватило работы на отскоках. Если чистая шайба не идет, забирать отскоки. Мы не доработали, и это решило исход матча. Это поражение пошло только на пользу.

— Что случилось во втором периоде?

— В первом не забили моменты, и ребята начали нервничать. Нужно было играть в свой хоккей — моменты будут. Тяжелее хоккеистам, которые поддаются эмоциям.

— ЦСКА забивал «Спартаку» много и красиво. Этот разгром расслабил вашу команду на сегодняшний матч?

— Понятно, что все люди, и мы без исключения. Ребята вышли в первом периоде и не переусердствовали. Просто не доработали. Где-то надо было шайбу поиграть, а не отбрасываться.

— Две шайбы пропустили в меньшинстве, как и за весь сезон.

— Это заслуга соперника. Там сказались не ошибки — в первом случае дважды шайбу не выбросили. Мы дали шанс, они им воспользовались.

(Евгений Белоусов)

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