Игорь Никитин: "Перевести Капризова в другое звено потребовала травма Калинина"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги третьего матче финальной серии Кубка Гагарина с "Авангардом" (2:0, 3-0), а также рассказал, почему по ее ходу делал перестановки в составе.

- Тяжелая игра, - вздохнул Никитин. - Я думаю что команды потратили много сил. Мы играли достаточно хорошо, давил результат, но парни с этим справились. У нас были хорошие моменты в большинстве, но соперник хорошо сыграл. Есть, в чем добавить.

- Опять были проблемы с большинством. И не шутите ли вы в команде, забьет ли Григоренко в пустые?

- Я не скажу, что большинство - наше слабое звено. Не думаю, что будет самоуспокоенность, ребята понимают, что против них играет серьезный соперник.

- В прошлом матче вы вернули Капризова в первое звено, и это изменило характер игры. Почему снова поставили туда Слепышева?

- В прошлой игре перевести Капризова в другое звено потребовала травма Калинина, сейчас этого не требовалось. (Игорь Еронко)

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