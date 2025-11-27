Никитин — о взаимоотношениях с игроками: «С некоторыми ребятами мы пока говорим на уровне 10-летнего ребенка»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы об отношениях с хоккеистами команды.

— Не могу представить в вашей команде игрока, который повторял бы одну и ту же ошибку три матча подряд. Но Коваленко делает глупейшие удаления матч за матчем — и вы никак не реагируете. Это странно.

— Да, потому что мы находимся на стадии, когда приходится убеждаться: понимает ли игрок, что от него требуется. Это как с ребенком: в 10 лет ты разговариваешь с ним одним языком, в 15 — другим, в 20 — уже как со взрослым мужчиной. А с некоторыми ребятами мы пока на уровне 10-летнего. «Это ай-ай-ай, это нельзя, могут в угол поставить».

— То есть в ЦСКА вам приходится разговаривать с хоккеистами как с десятилетками?

— Это на майке — ЦСКА. А надо, чтобы и в голове, и в сердце было ЦСКА. А это — целый процесс, путь.

ЦСКА набрал 29 очков в 30 матчах КХЛ и занимает девятое место в Западной конференции.