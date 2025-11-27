Главный тренер ЦСКА Никитин: «Наша проблема — в отсутствии команды»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопросы о непростом турнирном положении армейцев, занимающих девятую строчку таблицы Западной конференции и находящихся вне зоны плей-офф.

— Я смотрю матчи ЦСКА, ваши пресс-конференции и ощущаю, что вы растеряны и не понимаете, что происходит. Насколько это верное ощущение?

— Я бы не говорил, растерян я или нет. Причину происходящего я давно понимаю, просто даю себе шанс на ошибку. Вот и все.

— Вы много раз говорили, что знаете причину, но ни разу ее не назвали. Можете хотя бы намекнуть, в чем она?

— Если говорить простым языком, проблема — в отсутствии команды.

— Страшные слова. На последней пресс-конференции вы сказали то же самое — отсутствие команды спустя три месяца вашей работы с ней.

— В этом и есть проблема. Вы говорите о признаках растерянности — но это не растерянность, а подтверждение моей убежденности в этом.

— Вы квалифицированный тренер. Это игроки не понимают, что вы им пытаетесь донести? Или вы доносите не те вещи, которые подходят именно ребятам?

— Игроки, если говорить правильно, не инструменты, а проводники идей тренера. Моя задача — донести информацию и понять, что из нее усваивается, а что нет. Это моя ответственность.

ЦСКА набрал 29 очков в 30 матчах FONBET Чемпионата КХЛ.