Игорь Никитин остался доволен игрой «Локомотива» в матче против «Амура»
16:04
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).
«Хорошие моменты были, забили и рабочие голы, и мастерство проявили. Поездка по Дальнему Востоку дала о себе знать — были удаления от усталости, от невнимательности, которые дали шанс «Амуру». Но парни отработали до конца и заслужили победу», — цитирует тренера сайт КХЛ.
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