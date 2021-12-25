Игорь Никитин остался доволен игрой «Локомотива» в матче против «Амура»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).

«Хорошие моменты были, забили и рабочие голы, и мастерство проявили. Поездка по Дальнему Востоку дала о себе знать — были удаления от усталости, от невнимательности, которые дали шанс «Амуру». Но парни отработали до конца и заслужили победу», — цитирует тренера сайт КХЛ.