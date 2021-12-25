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Игорь Никитин остался доволен игрой «Локомотива» в матче против «Амура»

16:04
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:2).

«Хорошие моменты были, забили и рабочие голы, и мастерство проявили. Поездка по Дальнему Востоку дала о себе знать — были удаления от усталости, от невнимательности, которые дали шанс «Амуру». Но парни отработали до конца и заслужили победу», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/25/495100.html

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Иван Шитик все материалы автора
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