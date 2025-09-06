Никитин о победе над «Динамо»: «Первая игра — нервозность. Сегодня много ситуаций сложилось в пользу ЦСКА»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился эмоциями от победы над московским «Динамо» в первом матче нового сезона FONBET чемпионата КХЛ.

Игра прошла на арене армейской команды и завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

«Первая игра — нервозность. Не испытываем иллюзий, сегодня много ситуаций сложилось в нашу пользу. Это проверка для нас — после таких игр только сильные команды могут адекватно оценивать происходящее. Хотим создать сильную команду. Волнение перед первой игрой после возвращения? Я испытываю волнение перед любой игрой. Не буду лукавить, пытался сосредоточиться на работе, и это помогало, чтобы не было лишних мыслей», — приводит пресс-служба КХЛ слова Никитина.

ЦСКА провел первый матч в КХЛ после возвращения Никитина на пост главного тренера. С 2021 года специалист возглавлял «Локомотив», вместе с которым выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

10 сентября красно-синие дома сыграют против «Адмирала».