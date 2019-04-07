Игорь Никитин - о поражении от СКА: "Там три забили, тут три пропустили"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги шестого матча финала "Запада" против СКА (2:3). Счет в серии – 3-3.

– Тяжелая игра, обе команды показали хороший хоккей, где-то мы не дотерпели, – сказал Никитин. – Все будет решаться в седьмой игре, это справедливо. В чём отличие этого матча от предыдущего? Там три забили, тут три пропустили. По игре разбирать не готов. (Алена Гребенькова)

СКА – ЦСКА: финал Западной конференции, шестой матч, 7 апреля, Санкт-Петербург.

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СКА победил ЦСКА в Санкт-Петербурге. В финале Запада будет седьмой матч!