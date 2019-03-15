Игорь Никитин – о поражении ЦСКА: "Ребята читают прессу, сегодня получили реальность"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги второй встречи полуфинала "Запада" с "Динамо" (0:1 ОТ) на пресс-конференции. Счет в серии – 1-1.

– Не были заряжены очень сильно, поэтому не реализовали моменты, – сообщил Никитин.

– Какой урок вы получили? Что нужно устранить?

– Каждая игра – это урок, тем более в плей-офф. Самоотдача, дисциплина, исполнительское мастерство, игра на команду – все это нужно улучшить.

– Чем вызваны многочисленные замены в составе?

– Ребята уже 10 дней без игр сидели. Нужно было, чтобы они не закисли. Понятно, что были дни рождения, но от этого не отталкивались.

– Как возможна нехватка заряженности на матч плей-офф?

– Все мы – люди, ребята тоже читают прессу, поэтому сегодня получили реальность. (Евгений Белоусов)

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