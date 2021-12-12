Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (3:2 ОТ).

— Тяжелая игра: много обоюдного прессинга. Сил потратили много, я думаю. Есть позитивные моменты в том, что в третьем периоде сразу отыгрались. В овертайме, думаю, играли хорошо, по делу забили. Играли против хорошей команды, такая победа очень важна.

— Не боялись ли рисковать с тренерским запросом на помеху вратарю?

— Думаю, что там была чистая ситуация. По крайней мере, как мы ее видели. Риск всегда есть, но здесь нужно было это делать.

— Чем команда будет заниматься во время паузы?

— У нас все по плану. Пару дней отдохнем, потом будем готовиться. Естественно, «функция», без нее ни тактически, ни теоретически нельзя выполнить игровое задание. Естественно, будем подтягивать функциональную подготовку.