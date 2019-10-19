Игорь Никитин: «Непонятно, насколько серьезное повреждение у Капризова. А Шалунов точно пропустит неделю»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча с «Торпедо» (3:0) рассказал о травмах игроков армейцев.

— Мы выиграли только за счет мастерства. Реализовали нужные моменты. Игра была хорошая, на высоких скоростях. Сейчас я не готов говорить, что с Капризовым. Повреждение есть, но насколько серьезное, пока не понятно. У Шалунова тоже травма. Неделю он точно пропустит. Сейчас восстанавливается. (Алена Гребенькова)

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