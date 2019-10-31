Игорь Никитин: «Не можем проследить, кто из нападающих с какой ноги встает»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ. — Скажем так, позитивная энергия ушла. В обороне «Сибирь» сыграла грамотно, где-то вратарь здорово сыграл.

Что касается состояния Кирилла Капризова, то он должен сам себя оценить. Форма набирается через игры. Мы не можем проследить, кто из нападающих с какой ноги встает.

Результат зависит не только от атаки, а от комплекса причин. Даже с одной шайбой можно выиграть, когда вратарь на ноль сыграл. Понятно, что когда мало забиваем — почти нет права на ошибку, как сегодня.

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