КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Игорь Никитин: «Не можем проследить, кто из нападающих с какой ноги встает»

19:45
Теги:

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2).

— Переломным моментом был быстрый гол «Сибири» после нашей первой шайбы, — приводит слова Никитина официальный сайт КХЛ. — Скажем так, позитивная энергия ушла. В обороне «Сибирь» сыграла грамотно, где-то вратарь здорово сыграл.

Что касается состояния Кирилла Капризова, то он должен сам себя оценить. Форма набирается через игры. Мы не можем проследить, кто из нападающих с какой ноги встает.

Результат зависит не только от атаки, а от комплекса причин. Даже с одной шайбой можно выиграть, когда вратарь на ноль сыграл. Понятно, что когда мало забиваем — почти нет права на ошибку, как сегодня.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2019/10/31/458812.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир