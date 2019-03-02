Игорь Никитин: "Надеюсь, что с Науменковым ничего страшного нет"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин выразил надежду на то, что повреждение Михаила Науменкова, которое тот получил в третьем матче серии с "Витязем" (3:1), не будет серьезным.

– Тяжелая игра, было много борьбы, счет был скользким в третьем периоде. Вратарь нам, конечно, помог. Готовимся к слепдующему матчу.

– Каково состояние Науменкова?

– Надеюсь, ничего страшного нет.

– Сегодня у вас вышло несколько новых игроков, это плановые замены?

– В Москве игры тяжелые были, там было много борьбы. Свежая кровь нужна. (Владислав Уткин)

Армейцы победили и в первых двух встречах (4:0, 6:2) и ведут в серии до четырех побед 3-0. Четвертая игра состоится в Подольске 4 марта.

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