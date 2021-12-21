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Игорь Никитин: «Мы пытаемся усилиться, времени осталось мало»

19:28
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Два периода играли хорошо, в третьем отдали инициативу «Сибири», поэтому проиграли. Сказалось ли на игре большое количество сборников? Наверное, но что здесь жаловаться. Даже в этой ситуации мы имели шанс на победу. Те, кто были дома, должны были брать на себя больше.

Приход Гормли и Козуна? Естественно, что мы пытаемся усилиться, времени осталось мало. Я надеюсь, что наши новые игроки нам помогут», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/21/494866.html

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Иван Шитик все материалы автора
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