Игорь Никитин: «Мы пытаемся усилиться, времени осталось мало»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (1:2 ОТ).

«Два периода играли хорошо, в третьем отдали инициативу «Сибири», поэтому проиграли. Сказалось ли на игре большое количество сборников? Наверное, но что здесь жаловаться. Даже в этой ситуации мы имели шанс на победу. Те, кто были дома, должны были брать на себя больше.

Приход Гормли и Козуна? Естественно, что мы пытаемся усилиться, времени осталось мало. Я надеюсь, что наши новые игроки нам помогут», — цитирует тренера сайт КХЛ.