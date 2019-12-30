Игорь Никитин: «Мы неправильно играли в тактическом плане во втором периоде, были самоуверенны»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (4:3 ОТ).

— Хочется поздравить всех присутствующих и всех болельщиков с наступающим Новым годом, — цитирует Никитина официальный сайт ЦСКА. — Я думаю, сегодняшняя игра была хорошим подарком. Были и тактические моменты, и индивидуальная игра, и командная, характер, удача — все, что есть в хоккее, обе команды сегодня показали. Естественно, мы довольны победой, прежде всего тем, что смогли вернуться в игру после того, как «Локомотив» повел в счете. Сейчас пару дней отдохнем.

— Вы сказали, что удалось вернуться в игру. Но почему допустили счет 2:3 после того, как уверенно повели 2:0?

— Первое — надо отдать должное «Локомотиву». Второе — мы неправильно играли в тактическом плане во втором периоде, были самоуверенны, за что и поплатились. Плюс большое количество удалений, ритм игры ломается, поэтому здесь все было закономерно.

— Армейцы вернулись на первое место в общей таблице чемпионата. Когда команда возвращается к тренировкам?

— 2 января с утра мы собираемся.

— Михаил Григоренко пропустил уже две игры, когда он вернётся?

— Он уже начал тренироваться.

— Все обсуждают удар Слепышева. Вас не удивило, что у него такой поставленный удар?

— Я не видел этот момент, поэтому не готов комментировать.