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Игорь Никитин: «Куньлунь» — нетипичная команда для КХЛ, мы были готовы к сопернику»

10:32
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:0).

— Мы были готовы к сопернику, — цитирует Никитина официальный сайт КХЛ. — Это нетипичная команда для лиги, и мы с ребятами обратили внимание на эти детали. Особенно контратаки у «Куньлуня» опасные. Они все равно получились, но ребята были к этому готовы и правильно играли на возврате. А в тех моментах, которые «Куньлунь» создал, там здорово сыграл Ларс.

Вовремя забили — в начале первого периода, конце второго, а в третьем уже был довольно открытый хоккей.

Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2020/01/10/464329.html

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