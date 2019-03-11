Игорь Никитин: "Крикунов основательно поработал с командой. Видна рука мэтра"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского "Динамо".
– У команды была пауза больше недели.
– Мы отдохнули пару дней, сейчас работаем – готовимся к "Динамо".
– Вы занимались в Красногорске.
– У нас все уже отработано, нужно было переключиться. Ребята совместили приятное с полезным.
– В хоккей с мячом играли?
– Естественно (смеется). Мы же как раз в хоккей с мячом и играем.
– Что скажете о "Динамо"?
– Два дня подряд смотрели все игры: динамовцы по праву выиграли у "Йокерита". У них есть хорошие исполнители и вратари – все были заряжены. Так что готовимся к серьезной серии.
– Как закрыть Шипачева и Кагарлицкого?
– Мы всегда акцентируем прежде всего на собственной игре. Если можешь контролировать себя – легко сможешь контролировать соперника. Хоккей – командный вид спорта. Нужно делать акцент на всех лидерах – не только на Кагарлицком и Шипачеве.
– В ЦСКА все здоровы? Травмированных нет?
– Без этого никак: все мы люди. Но готовимся.
– Как там Слепышев? В Подольске его "приложили".
– Все нормально. Пока есть нюансы, которые не позволяют ему тренироваться со всеми. Пока тренируется по индивидуальной программе.
– Серию начнет Илья Сорокин?
– До игры еще два дня – посмотрим.
– Второй вратарь Юханссон в плей-офф пока еще не играл. У "Динамо" выступали и Еременко, и Бочаров.
– Как я уже сказал, прежде всего, мы концентрируемся на своей игре. Смотрим по ситуации.
– Слабые стороны Еременко разобрали?
– Конечно. У нас есть тренер по вратарям, который делает разбор и готовит всю информацию для ребят.
– В регулярке оба матча у "Динамо" вы выиграли – смотрелись очень уверенно.
– Это было давно. Сейчас динамовцы совсем другие. Владимир Васильевич (Крикунов) основательно поработал с командой – видна рука мэтра. Мы относимся к сопернику с большим уважением: серьезно готовимся. (Алена Гребенькова)
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