Игорь Никитин: "Крикунов основательно поработал с командой. Видна рука мэтра"

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о подготовке команды к серии второго раунда плей-офф КХЛ против московского "Динамо".

– У команды была пауза больше недели.

– Мы отдохнули пару дней, сейчас работаем – готовимся к "Динамо".

– Вы занимались в Красногорске.

– У нас все уже отработано, нужно было переключиться. Ребята совместили приятное с полезным.

– В хоккей с мячом играли?

– Естественно (смеется). Мы же как раз в хоккей с мячом и играем.

– Что скажете о "Динамо"?

– Два дня подряд смотрели все игры: динамовцы по праву выиграли у "Йокерита". У них есть хорошие исполнители и вратари – все были заряжены. Так что готовимся к серьезной серии.

– Как закрыть Шипачева и Кагарлицкого?

– Мы всегда акцентируем прежде всего на собственной игре. Если можешь контролировать себя – легко сможешь контролировать соперника. Хоккей – командный вид спорта. Нужно делать акцент на всех лидерах – не только на Кагарлицком и Шипачеве.

– В ЦСКА все здоровы? Травмированных нет?

– Без этого никак: все мы люди. Но готовимся.

– Как там Слепышев? В Подольске его "приложили".

– Все нормально. Пока есть нюансы, которые не позволяют ему тренироваться со всеми. Пока тренируется по индивидуальной программе.

– Серию начнет Илья Сорокин?

– До игры еще два дня – посмотрим.

– Второй вратарь Юханссон в плей-офф пока еще не играл. У "Динамо" выступали и Еременко, и Бочаров.

– Как я уже сказал, прежде всего, мы концентрируемся на своей игре. Смотрим по ситуации.

– Слабые стороны Еременко разобрали?

– Конечно. У нас есть тренер по вратарям, который делает разбор и готовит всю информацию для ребят.

– В регулярке оба матча у "Динамо" вы выиграли – смотрелись очень уверенно.

– Это было давно. Сейчас динамовцы совсем другие. Владимир Васильевич (Крикунов) основательно поработал с командой – видна рука мэтра. Мы относимся к сопернику с большим уважением: серьезно готовимся. (Алена Гребенькова)

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