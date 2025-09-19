Никитин — о поражении от «Локомотива»: «Игра как чистый лист бумаги — расписали сами себе, что нужно делать»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Локомотива» (1:5) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Комментарии излишни. Ноу комментс. Все понятно, ЦСКА очень много работы предстоит. Здесь без иллюзий. Очень хороший ликбез. Игра как чистый лист бумаги — расписали сами себе, что нужно делать. Нужно начинать с базовых вещей. Это наша проблема. Много можно говорить, что неправильно делали. Вся игра строится из мелочей, которые нужно делать», — приводит официальный сайт лиги слова Никитина.
Также он поблагодарил болельщиков в Ярославле за аплодисменты.
«Матч для меня не был принципиален. Я бывал в такой ситуации, мне было проще. Еще раз говорю: матч показал, что есть, над чем работать. Я признателен Ярославлю. Мы четыре года работали честно. Это часть истории, которая у меня в сердце», — добавил Никитин.
«Локомотив» с 9 очками в 6 матчах идет на 2-м месте в Западной конференции. ЦСКА занимает 3-ю строчку — 7 очков в 6 играх.
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