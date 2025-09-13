Никитин: «О задачах можно мечтать, но нужно выкладываться каждый день»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сочи» (0:2) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Думаю, ЦСКА страсти не хватило, поэтому соперник и одержал победу, отсюда и ноль забитых голов. Можно ли сказать, что мы еще не набрал максимальные обороты? Немножко по-другому на это смотрим, просто идем от матча к матчу. О задачах, конечно, можно мечтать, но нужно выкладываться каждый день. Такая наша самая главная задача», — цитирует пресс-служба лиги Никитина.

«Сочи» набрал 4 очка в 3 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. ЦСКА идет на 4-й строчке — 4 очка в 3 играх.