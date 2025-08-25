Никитин об отсутствии приглашения на парад «Локомотива»: «Главное, что мы выиграли с Ярославлем, все остальное не имеет значения»

Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как отнесся к тому, что его не пригласили на чемпионский парад ярославской команды.

Специалист возглавлял «Локомотив» с сентября 2021 по июнь 2025 года. В сезоне-2024/25 вместе с командой он завоевал Кубок Гагарина, после чего перешел в ЦСКА.

«Для меня было важно выиграть чемпионство с Ярославлем, а все остальное не принципиально. В межсезонье не было хоккея, поэтому, мне кажется, обсуждались такие нюансы. А вообще ни тренерский штаб, ни я не обращали на это внимание. У меня достаточно работы. Самое главное, что мы выиграли с Ярославлем. Та работа, которую мы проделали, увенчалась успехом», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Чемпионский парад «Локомотива» состоялся 3 августа в Ярославле. Клуб не позвал Никитина и его помощников на мероприятие, а также не вручил 52-летнему специалисту перстень.