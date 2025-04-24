Никитин: «Очередной триллер у нас с Омском получился. Очень приятно обыграть такую команду»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвел итоги серии против «Авангарда» в четвертьфинале Кубка Гагарина.

23 апреля ярославцы во втором овертайме обыграли омичей и одержали победу в седьмом матче серии — 3:2.

«Хочу поблагодарить команду соперника. Очередной триллер у нас с Омском получился. Тренерский штаб сделал очень большую работу за короткое время. Очень приятно обыграть такую команду. Болельщикам спасибо за сумасшедшую поддержку и атмосферу. Парням тоже. После такого третьего периода вернуться на лед и проявлять характер... Вернуться другой командой — это дорогого стоит», — приводит слова Буше пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» вышел в полуфинал Кубка Гагарина, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».